Informe médico: Derlis González quedará fuera por un largo tiempo

El atacante de 31 años había recibido el alta médica la semana anterior al partido contra Sportivo Ameliano, que culminó en victoria 2-1. Sin embargo, luego de las últimas sesiones de entrenamiento, González resintió la zona operada.

El historial de la rodilla derecha del “10” es complejo. En marzo de este año fue intervenido por una lesión en los meniscos. Desde esa cirugía, Derlis solo pudo disputar 17 cotejos entre el Apertura 2025, la Copa Libertadores 2025 y el Clausura 2025. Tras reportar una nueva molestia, fue sometido a una resonancia, cuyo resultado oficial aún no fue revelado por el cuerpo médico, aunque se confirmó la nueva baja.

Reporte médico detallado de Derlis González

Según el informe oficial, la lesión de Derlis González es una reagudización de su cuadro anterior, el cual incluye: antecedente de lesión meniscal parcial, distensión de la plastia del ligamento cruzado anterior y lesión osteocondral femoral en rodilla derecha.

Dicha lesión ya había sido tratada con una meniscectomía vía artroscópica, además de plasma rico en plaquetas y viscosuplementación. Actualmente, el jugador padece una reagudización del cuadro con sinovitis asociada, y su plan es realizar “trabajos específicos de baja carga para controlar el proceso inflamatorio”.

Situación de otros futbolistas lesionados

El informe médico también detalló la evolución de otros cuatro jugadores del plantel:

El portero Pedro González: Diagnosticado con una rotura total del tendón rotuliano derecho. Actualmente en fisioterapia, el plan es que pueda entrenar con normalidad junto al grupo durante la próxima semana.

El volante Rodrigo Pérez: Padece una sinovitis moderada en la rodilla izquierda. Está bajo tratamiento con fisioterapia y analgesia. Su tiempo estimado de recuperación es de 5 días.

El zaguero Manuel Capasso: Con una lesión grado II del recto anterior femoral. Está realizando trabajos de transición con buena respuesta y se planea que inicie el entrenamiento normal la próxima semana.

El lateral César Olmedo: Operado de una rotura total del ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha. Se encuentra en rehabilitación y evoluciona favorablemente. Su tiempo estimado de recuperación es de 2 meses.