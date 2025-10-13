Olimpia: El clásico de La Leyenda

La espalda de La Leyenda del Olimpia, Éver Hugo Almeida, es tan amplia que tiene la plena potestad de hablar “sin cassette”, exponiendo la dura realidad franjeada, lejos de alcanzar un protagonismo en el Clausura 2025.

“Ojalá que se dé lo que siempre dicen, que el que esté peor gane”, expresó entre otras cosas el conductor del Expreso, quien señaló que acumula 72 duelos contra el Ciclón, reconoce la importancia de los duelos contra el tradicional rival y espera sacar provecho de la experiencia recogida.

Como entrenador, Éver totaliza 14 juegos dirigidos al Decano contra los azulgranas, con un balance de tres victorias, dos derrotas y nueve empates.

La quinta etapa en la institución como técnico se presenta adversa para el longevo profesional nacido en Uruguay y plenamente identificado con el Olimpia, el segundo club en defender en nuestro país en su época de arquero, después de Guaraní.

El orientador, nacionalizado paraguayo en 1975 para jugar por la Albirroja, lleva nueve cotejos en su quinto ciclo como DT, de los cuales ganó cuatro, empató uno y perdió cuatro.

La reciente caída, sufrida contra Recoleta FC en Itauguá, por 1-0, aplacó los ánimos en la Villa de Fernando de la Mora, donde se encuentra el “búnker” franjeado, tras la demolición del estadio de Para Uno para la construcción del escenario mundialista con vistas al 2030.