Olimpia: Cuatro clásicos en el año con técnicos distintos

El Decano del fútbol paraguayo, Olimpia, lidiará el domingo con Cerro Porteño, en Barrio Obrero, a las 17:30, de la mano de Éver Hugo Almeida.

El domingo 23 de febrero, los franjeados ganaron por 2-1 en Sajonia (goles de Derlis González y Rodney Redes), con el comando de Martín Palermo.

Luego, el sábado 3 de mayo, Olimpia se impuso por idéntico marcador en La Nueva Olla (conversiones de Facundo Zabala y Luis Abreu), bajo la orientación de Fabián Bustos.

Ya en el torneo Clausura, que se encuentra en desarrollo, el Ciclón ganó de remontada en Ciudad del Este 3-2 (tantos olimpistas de Hugo Quintana y Rodney Redes), bajo la conducción de Ramón Ángel Díaz.

Ahora le toca el turno a La Leyenda, Almeida, quien como DT en clásicos registra tres victorias, nueve empates y dos caídas.

El longevo conductor del Expreso va moviendo sus piezas en busca de un buen funcionamiento para afrontar con todo un duelo especial, principalmente para los hinchas, ya que a esta altura, Olimpia no tiene “vela en el entierro” en la lucha por el campeonato.

La temporada para el mayor embajador del fútbol paraguayo se presenta tan adversa que lo máximo que puede aspirar es la clasificación a la Sudamericana.