Lucas Pratto acusa de mala praxis al cuerpo médico de Olimpia por el manejo de una lesión

El futbolista reveló detalles sobre el presunto mal manejo de una lesión que sufrió a principios de la temporada 2025, justo antes de la final de la Supercopa Paraguay frente a Libertad.

En su participación en el canal Clank, conducido por Juan Pablo Varsky, Pratto relató: “Tuve una lesión en enero y jugábamos una final con Libertad. Yo venía de la lesión del aductor, que al final fue un desprendimiento de tendón... no me lo descubrieron, me lo trataron como un desgarro”. El exatacante explicó que el diagnóstico erróneo del cuerpo médico agravó su problema físico, afectando negativamente su rendimiento y proceso de recuperación. La lesión se produjo en un momento crucial del calendario de Olimpia, cuando el equipo Franjeado disputaba un título local.

¿En algún momento pidió no jugar y que juegue un compañero que esté mejor?



Lucas Pratto explica cómo actuó en esos casos y los enojos con su ex entrenador, Martín Palermo.



El argentino también compartió cómo vivió los minutos finales de aquel partido definitorio: “Faltaban 10, 15 minutos para que termine el partido y perdíamos 2-0. Viene un ayudante de Martín (Palermo) a preguntarme cómo estaba, y (le dije) ‘mal’. Le dije ‘poneme en el área, no puedo correr, no puedo picar’”, recordó el delantero. Su testimonio refleja el complicado estado físico con el que afrontó la instancia decisiva, un momento que, según él, marcó un quiebre en su relación con el entrenador Martín Palermo y el resto del cuerpo técnico.

El campeón de la Copa Libertadores con River Plate considera que este incidente modificó su vínculo con el director técnico e impactó en su situación dentro del club. “Estás perdiendo este partido y no me ponés ni 15 minutos. Si no empiezo a jugar no me voy a recuperar nunca”, afirmó el futbolista. Además, reconoció que luego de reincorporarse al plantel, tras su recuperación, observó aspectos del equipo con los que no estaba conforme.

