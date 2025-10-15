Olimpia: El honor, en juego en el clásico

El conductor técnico de Olimpia, Éver Hugo Almeida, prepara un dispositivo especial para el clásico dominical frente a Cerro Porteño, con un sistema de cinco defensores, cuatro volantes y un solo atacante.

Lea más: Pratto y su experiencia con Palermo en Olimpia

La Leyenda no contempla la inclusión de un juvenil de entrada, aunque la necesidad de engrosar el minutaje para cumplir con el reglamento sub 18 sea acuciante.

En el entrenamiento de ayer, efectuado en la Villa de Fernando de la Mora, el elenco titular estuvo conformado por: Gastón Olveira; Lucas Morales, Gustavo Vargas, Axel Alfonzo, David Martínez y Jesús Abel Paredes; Rodney Redes, Hugo Quintana, Richard Ortiz e Iván Leguizamón; Carlos Sebastián Ferreira.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En los tres duelos anteriores del año contra el tradicional rival, el Decano ganó dos y perdió uno, el más reciente.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Varios componentes del plantel se juegan su continuidad en las seis fechas que quedan. La continuidad de Almeida tampoco está asegurada.

Luego del clásico en Barrio Obrero, se vendrán otros dos en forma seguida, contra Guaraní el domingo 26, en Capiatá (17:30) y frente a Libertad, el sábado 1 de noviembre en La Huerta (20:00).

El año del Olimpia es tan pobre que el único torneo internacional al que puede aspirar en 2026 es la Copa Sudamericana.