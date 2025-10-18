Olimpia: A jugar por la historia, dice Almeida

“Creo que la responsabilidad es de ambos. Olimpia tiene una historia que tiene que mantener. Vamos a jugar por la historia, lo que representa el color de la camiseta que defendemos todos”, manifestó La Leyenda, Éver Hugo Almeida, que lleva 14 clásicos dirigidos al Decano, con tres victorias, nueve empates y dos derrotas.

“Hay más de cuatro millones de personas que están haciendo fuerza por nosotros. Tenemos que responderles, demostrarles que estamos defendiendo lo de ellos, que estamos defendiendo sus deseos”, indicó.

El conductor del Expreso mencionó que el capitán Richard Ortiz es alistado por su importancia, su plena vigencia, no por ser el segundo atleta franjeado con más clásicos, precisamente después de Almeida.

“Richard juega porque es un jugador que me da seguridad importante en la zona. Para mi esquema es importante. Me da equilibrio”, puntualizó el profesional, que cumple su quinto ciclo como entrenador del más ganador del fútbol paraguayo.