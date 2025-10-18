La Olla hierve con el clásico

Los dos primeros partidos entre los grandes del 2025 los ganó Olimpia (ambos por 2-1), mientras que el tercero se lo adjudicó Cerro Porteño (3-2).

Lea más: Juan Gabriel Benítez, árbitro del superclásico

En cada ronda, el Ciclón libra una batalla a distancia por el título con Guaraní. Para el Decano del fútbol paraguayo, la misión es defender su prestigio, al quedar rezagado en la carrera, situándose en mitad de tabla para abajo.

Por su condición de local y campeonable, el equipo azulgrana debería tomar la iniciativa, contra un rival que refuerza su bloque defensivo y que pretende aplicar golpes puntuales para salir adelante.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Con la llegada de Jorge Bava, los cerristas renovaron sus expectativas, soñado con la doble corona (Clausura y Copa Paraguay), que marcaría el cierre ideal de la presidencia de Juan José Zapag. El elenco local deberá emplearse a fondo para sacar adelante el juego y así seguir prendido en la lucha por la consagración.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En el clásico, no siempre el equipo con mayor puntaje es el que sale victorioso. El elenco franjeado, dirigido por el veterano Éver Hugo Almeida, buscará dar el golpe en Barrio Obrero, en una verdadera fiesta del fútbol que tendrá un multitudinario acompañamiento.

Las fuerzas del orden público trabajarán desde temprano para cuidar la integridad de los presentes, conformando anillos de seguridad. Los aficionados deben contar con documento de identidad y entrada para pasar los filtros.