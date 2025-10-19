Éver Almeida: “Un partido realmente clásico”

El experimentado entrenador franjeado aseguró que como espectáculo, quedó conforme con el partido. “De principio habíamos pensado en no dejarles jugar cuando estábamos completos, y lo hicimos. El partido estaba bien, tranquilo, hasta la expulsión, y después ya se crearon muchos espacios, trabajó muy bien la gente de atrás, creo que los cambios salieron bien. Fue un partido realmente emotivo, lindo. Creo que la gente tiene que haber salido contenta, por lo menos en cuanto al partido”.

La ‘Leyenda’ aseguró que la expulsión de Abel Paredes terminó modificando el plan de partido diseñando al inicio. “Nunca se prepara un partido para empatar; el resultado se dio en base al juego que hubo. Hasta la expulsión de Abel (Paredes) no habíamos tenido grandes inconvenientes, el equipo estaba trabajando bien. Lógicamente que después, en un clásico, una expulsión hace que, en el segundo tiempo, sobre todo, el equipo de Cerro Porteño suelte más a sus jugadores. Nosotros nos recogimos un poco más hacia atrás, esperamos llegar de vez en cuando en contragolpes, pero no pasó así. Yo creo que, por cómo se dio el partido, el resultado está bien”.