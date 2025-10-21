Olimpia, invitado de lujo a la “Vitória Cup 2026″, torneo de pretemporada en Brasil

La organización del evento confirmó con entusiasmo la participación del Decano, tricampeón de la Copa Libertadores, a través de sus redes sociales: “¡História, garra y grandeza confirmadas en la Vitória CUP 2026! Con muchísimo orgullo anunciamos la participación del Club Olimpia de Paraguay... el Decano del fútbol paraguayo llega a Brasil para prepararse de cara a la temporada 2026”.

La Vitória Cup, que tuvo su primera edición este año con la presencia de importantes clubes como Cruzeiro de Belo Horizonte, como también de los equipos argentinos Banfield y Defensa y Justicia, se consolida como una referencia en el calendario sudamericano, buscando congregar a equipos destacados del continente y del mundo, durante las pausas competitivas.

Para la edición de 2026, el torneo ya ha asegurado la participación de clubes de prestigio como América de Cali (Colombia), Vélez Sarsfield (Argentina), Sporting Cristal (Perú) y el reciente campeón de la Copa Libertadores, Botafogo (Brasil). La inclusión de Olimpia eleva el nivel y la tradición copera del certamen.

Este evento, que tendrá su lanzamiento oficial el próximo 17 de noviembre, promete ser una plataforma de alto nivel competitivo, gran visibilidad y con un formato innovador donde “cada partido vale un trofeo”. La edición de 2026 planea expandir sus horizontes con más de 12 partidos en todo Brasil y la presencia de clubes de Sudamérica y Europa.

Para Olimpia, la invitación representa una oportunidad única para realizar una preparación de alto rendimiento en Brasil, enfrentando a “un gigante continental que ha dejado huella en la historia del fútbol”. El mensaje de bienvenida de la organización cerró con gran expectativa: “¡Bienvenidos, franjeados! ¡La Vitória CUP 2026 será inolvidable!”