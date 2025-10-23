Derlis González será sometido a una nueva cirugía de rodilla en Brasil

El surgido en Rubio Ñu, atraviesa una de las temporadas más complejas de su carrera debido a reiteradas molestias físicas. Desde hace dos meses permanece fuera de la competición oficial, afectado por dolencias que no se logran ser resueltas completamente pese a intervenciones médicas previas. El atacante, emblema ofensivo del equipo franjeado, ya había sido operado en marzo de 2025 por una lesión que involucró tanto el ligamento cruzado anterior como una lesión meniscal parcial en la rodilla derecha.

El cuerpo médico de Olimpia había publicado un informe detallado sobre el estado de salud actual del “10”, señalando una reagudización del cuadro clínico que ya lo aquejaba. El reporte menciona específicamente antecedentes de lesión meniscal parcial, distensión de la plastia del ligamento cruzado anterior y una lesión osteocondral femoral, todas localizadas en su rodilla derecha. Esta suma de lesiones fue complicando la recuperación completa del jugador, limitando considerablemente su participación en el equipo.

En la actual temporada, Derlis González logró disputar 18 encuentros distribuidos en el Torneo Apertura, la Copa Libertadores y el Torneo Clausura 2025. A pesar de sus dificultades físicas, a lo largo del año acumuló un total de 27 partidos oficiales en los que marcó 6 goles y brindó 3 asistencias. Sin embargo, las continuas recaídas no le permitieron alcanzar su mejor nivel. La nueva intervención quirúrgica se presenta como un paso clave en el proceso de recuperación del futbolista. El objetivo es resolver completamente las molestias que lo aquejan y permitirle regresar al máximo nivel de competencia de cara a la siguiente temporada, atendiendo que la nueva cirugía lo dejará al margen por un tiempo estimado de cuatros meses