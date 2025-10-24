Olimpia: Vuelve el esquema tradicional

Olimpia viene de igualar con su tradicional rival Cerro Porteño. Ahora tendrá otro clásico, esta vez contra Guaraní y posteriormente se registrará el tercero, el blanco y negro frente a Libertad.

Lea más: Derlis Benítez, árbitro del añejo clásico

En la práctica de este viernes, desarrollada en la Villa de Fernando de la Mora, La Leyenda Almeida conformó el siguiente equipo: Gastón Olveira; Lucas Morales, Gustavo Vargas, Axel Alfonzo y David Martínez; Rodney Redes, Javier Domínguez, Alex Franco e Iván Leguizamón; Adrián Alcaraz y Sebastián Ferreira.

Los que salen del elenco son: Abel Paredes, Richard Ortiz (suspendidos) y Hugo Quintana (cambio táctico).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy