Olimpia: Vuelve el esquema tradicional

El entrenador de Olimpia, Éver Almeida, presentará el domingo contra Guaraní, en Capiatá, el esquema táctico tradicional del 4-4-2, después de haber recurrido a la línea defensiva de cinco en el superclásico en La Nueva Olla (1-1). El añejo duelo está fijado para las 17:30.

Por ABC Color
24 de octubre de 2025 - 19:04
Adrián Alcaraz Torales (25 años), delantero del Olimpia.
Adrián Alcaraz Torales (25 años), delantero del Olimpia.Gentileza

Olimpia viene de igualar con su tradicional rival Cerro Porteño. Ahora tendrá otro clásico, esta vez contra Guaraní y posteriormente se registrará el tercero, el blanco y negro frente a Libertad.

En la práctica de este viernes, desarrollada en la Villa de Fernando de la Mora, La Leyenda Almeida conformó el siguiente equipo: Gastón Olveira; Lucas Morales, Gustavo Vargas, Axel Alfonzo y David Martínez; Rodney Redes, Javier Domínguez, Alex Franco e Iván Leguizamón; Adrián Alcaraz y Sebastián Ferreira.

Los que salen del elenco son: Abel Paredes, Richard Ortiz (suspendidos) y Hugo Quintana (cambio táctico).

