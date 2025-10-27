Olimpia: Derlis, soñando con la “normalidad”

El complicado presente del atleta Derlis González coincide con la actualidad deportiva del más ganador de nuestro fútbol, Olimpia, que marcha en la antepenúltima posición del Clausura y que se dispone a afrontar un devaluadísimo clásico blanco y negro contra Libertad, en La Huerta.

Lea más: Almeida cuestiona el arbitraje

Derlis deberá realizar un largo proceso de recuperación que le demandará gran parte del primer semestre del año próximo.

El traumatólogo Manuel Aguilar había explicado a ABC Cardinal que la lesión del #10 se trata, pero no se cura. El atacante entra al quirófano por una reagudización del cuadro con sinovitis asociada.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La familia, que es la que siempre está, en las buenas y por sobre todo en las malas, despidió el domingo al roquealonseño de 31 años, que cumple su segundo ciclo en el Decano. El primero fue entre enero y junio del 2014, mientras que el actual se inició en febrero de 2020, tras el tan comentado compromiso económico con el Dínamo Kiev que derivó en la FIFA, en plena pandemia.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

* La conducción del Expreso. El gran respeto ganado en el club con sus logros hace que el técnico Éver Hugo Almeida “amortigue” hasta aquí los malos resultados, dejando como interrogante su continuidad en la próxima semana.

El quinto ciclo de La Leyenda como entrenador en la Villa se inició a finales de agosto. A partir de allí se registraron 11 presentaciones franjeadas, con un balance de 4 victorias, 3 empates y 4 derrotas.