Olimpia: Montenegro recurre a la APF

El Poeta, Brian Montenegro, que en la actualidad milita en el ecuatoriano Aucas de Quito, reclama a Olimpia alrededor de 200.000 dólares.

El delantero tuvo tres etapas en la institución del barrio Mariscal López.

Después de una prolongada espera para un acuerdo económico amistoso con la dirigencia y al no tener la respuesta esperada, Montenegro espera cobrar con la intermediación de la APF.

