Olimpia
01 de noviembre de 2025 - 17:50

Olimpia: Montenegro recurre a la APF

Brian Montenegro (32 años) reclama a Olimpia unos 200.000 dólares.
Brian Montenegro (32 años) reclama a Olimpia unos 200.000 dólares.Gentileza

Brian Guillermo Montenegro presentó el viernes una nota a la Asociación Paraguaya de Fútbol por una deuda del Olimpia, al que se le correrá traslado en el trascurso de la semana.

Por ABC Color

El Poeta, Brian Montenegro, que en la actualidad milita en el ecuatoriano Aucas de Quito, reclama a Olimpia alrededor de 200.000 dólares.

Lea más: Se disputa el clásico blanco y negro

El delantero tuvo tres etapas en la institución del barrio Mariscal López.

Después de una prolongada espera para un acuerdo económico amistoso con la dirigencia y al no tener la respuesta esperada, Montenegro espera cobrar con la intermediación de la APF.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy