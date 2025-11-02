Rodrigo Nogués: “Pero a la p… que cobre el VAR nomás ya entonces"

​El defensor Axel Alfonzo vio la tarjeta roja tras un pisotón en una acción dividida con Rodrigo Villalba. La decisión se tomó luego de que el juez principal, David Ojeda, recibiera el llamado de Zulma Quiñónez desde el VAR, lo que culminó con la expulsión del jugador franjeado, polémica y muy cuestionada por la gente de Olimpia.

​El titular del “Decano” no ocultó su frustración ante esta constante situación. Sus declaraciones fueron directas y sin filtro: ​"No se puede ni analizar si te dejan con un hombre menos casi todo el partido, más de 70 minutos. Todos los partidos un expulsado. Pero a la p… que cobre el VAR nomás ya entonces".

​La alarmante racha de expulsiones

​El caso de Axel Alfonzo se suma a una preocupante racha de jugadores expulsados que se inició en el Superclásico del fútbol paraguayo contra Cerro Porteño en la decimoséptima fecha. En aquel encuentro, el equipo sufrió las expulsiones del lateral izquierdo Jesús Abel Paredes (minuto 33) y del capitán Richard Ortiz, este último por doble amonestación (20’ y 95’).

​Posteriormente, en el clásico añejo ante Guaraní, por la decimoctava jornada, el entrenador Éver Hugo Almeida también tuvo que lidiar con dos tarjetas rojas: la primera para el volante Alex Franco (minuto 38) y la siguiente para el mediocampista Javier Domínguez (96´).

​El denominador común y más crítico de estas últimas tres rondas del Torneo Clausura es que el conjunto franjeado tuvo que jugar con inferioridad numérica gran parte del tiempo. Tanto Jesús Abel Paredes (minuto 33), Alex Franco (38), como ahora Axel Alfonzo (30), vieron la tarjeta roja promediando la media hora de juego, obligando al equipo a un desgaste físico y táctico extremo durante más de 70 minutos.