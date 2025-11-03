Olimpia: El más ganador, con una sabática temporada

Olimpia, el más ganador del fútbol paraguayo, se dispone a borrar este aciago momento planificando el próximo ciclo.

Uno de los puntos a ser definidos en breve guarda relación con el capitán Richard Ortiz, cuyo contrato vence en diciembre y al que la directiva propuso su continuidad, pero con un significativo recorte salarial.

Aun con la disminución del 75 por ciento de sus ingresos, el portador del brazalete franjeado tendría un buen sueldo, superior al que perciben sus colegas de otras instituciones.

La continuidad del técnico Éver Hugo Almeida no está asegurada. La Leyenda tampoco pudo enderezar el rumbo del Expreso Decano.

La temporada se inició con la caída en la Supercopa Paraguay contra Libertad. Continuó con el torneo Apertura 2025, en el que el elenco franjeado terminó quinto; la dolorosa eliminación en la fase de grupos de la Copa Libertadores, el descalabro en la Copa Paraguay en octavos de final contra el descendido Tembetary y la mala actuación en el Clausura 2025 (noveno puesto).

Mientras la afición espera el inicio de la construcción del estadio mundialista como gancho motivacional, el plantel tiene la obligación de lavarse el rostro luego de los cuatro últimos cotejos, con dos derrotas y dos igualdades.

El sábado, Olimpia lidiará con General Caballero de Juan León Mallorquín en Capiatá, a las 17:00, en su antepenúltima presentación del año.