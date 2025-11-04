Olimpia: Avance de obras, con ajustes “naturales”

En las redes sociales proyectaron imágenes captadas en la sede del Olimpia en las que se ve un enorme “pozo” en Para Uno, sin las máquinas. Las imágenes daban a entender que todo se encontraba en “stand by”.

Ante esto, la directiva comunicó que dos de las etapas están concluidas, en relación con la demolición del antiguo Manuel Ferreira y la excavación (cuatro a cinco metros). La tercera está en desarrollo, los muros de contención, que se completarán el mes próximo.

Para febrero de 2026 está fijada la licitación de la constructora que llevará adelante las fases siguientes, que tendrán dos años de duración.

El coliseo deberá estar listo para junio de 2029, que es la exigencia de la FIFA para albergar un partido de celebración de la Copa del Mundo intercontinental 2030, por los 100 años de creación del magno evento, que se desarrollará además en Argentina, Uruguay, España, Portugal y Marruecos.

Los ajustes realizados guardarían relación con la capacidad del escenario, pues el terreno no sería lo suficientemente amplio para dimensión del plano.

* La Leyenda. Éver Almeida (77) tiene contrato por todo el año próximo, lo que no significa que continúe en el cargo, pues existe una idea de renovación total tras esta magra temporada, que incluye el cuerpo técnico.