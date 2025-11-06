Olimpia: Con la misión de seguir en el club

Olimpia, el Decano del fútbol paraguayo, enfrentará el sábado a General Caballero de Juan León Mallorquín en Capiatá, a las 17:00, contando con el retorno del capitán Richard Ortiz, ausente en los últimos cotejos por suspensión.

Las entradas fueron fijadas en 20.000 guaraníes en Graderías, 40.000 en Plateas, 60.000 en Preferencias y 80.000 en la zona central. Las mismas pueden ser adquiridas mediante Tuti.

Si bien son numerosos los atletas que tienen contrato con el club por un largo periodo, para el 2026 se viene una “barrida” general, incluyendo el cuerpo técnico.

La idea es que los atletas vayan a préstamo a otros clubes, para disminuir el presupuesto.

La era Éver Hugo Almeida se va acabando. Luego del Rojo de Mallorquín se vendrán los encuentros contra Luqueño y 2 de Mayo, a modo de despedida.

A La Leyenda le propondrían el cargo de director deportivo.

La continuidad de los principales referentes, Richard Ortiz y Derlis González, depende exclusivamente de ellos, si aceptan el considerable recorte salarial, aunque cada caso es diferente.

El vínculo de Ortiz va hasta diciembre y de ganar unos 60.000 dólares mensuales, ahora deberá conformarse con percibir US$ 25.000, que igual es una buena suma para nuestro mercado.

En cuando a Derlis, este tiene contrato hasta fines de 2028 y depende de su buena predisposición para bajar los números, ya que tranquilamente podría aferrarse en lo que está escrito en el acuerdo.