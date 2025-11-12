Olimpia: Derlis, con los pies sobre la tierra

El contrato del #10 franjeado, Derlis González, se había extendido hasta fines de 2028. Al ser uno de los atletas con más elevado salario en Olimpia y en medio del proceso de ajuste de cinturones, la dirigencia se presentó una propuesta de rebaja, aceptada con el atleta con la condición de volver a elevar sus ingresos dependiendo de su producción, una determinada cantidad de partido y sobre todo los logros del club.

Lea más: Posible retorno de Mateo Gamarra

El capitán Richard Ortiz Bustos (35) también deberá adecuarse a las nuevas condiciones económico. Su caso es diferente, ya que su vínculo expira el 31 de diciembre y para la prolongación se requiere el acuerdo entre las partes, con un sueldo importante, pero inferior al actual.

En cuanto a las incorporaciones, el Decano negocia un préstamo de Facundo Zabala (26) con Independiente de Avellaneda, que presente la venta al “Topo”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Si no se concreta el retorno del argentino, aparece como opción César Manuel Castro (32), del 2 de Mayo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El plantel que dirige Éver Hugo Almeida entrena a diario con vistas al penúltimo partido de la temporada, fijado para el viernes 21 contra Luqueño, en el 12 de Octubre de Itauguá, a las 17:00.