Olimpia: Posible retorno de Mateo Gamarra

El zaguero concepcionero Mateo Gamarra, quien militó en Olimpia y tiene expectativas de retorno, fue al fútbol del vecino país en 2024, para militar en el Athletico Paranaense, que descendió y con el que totalizó 38 partidos, señalando un gol.

Lea más: Primero los jugadores, después el técnico

En esta temporada milita en el “Cabuloso” de Porto Alegre, como pieza de recambio, registrando apenas cinco presentaciones, una en el Brasileirão, dos en el estadual Mineiro y dos en la Copa Sudamericana.

De esta manera, la lista de candidatos a “reforzar” al Decano en 2026 va creciendo. En la misma se encuentran José Ignacio Florentín, Rodrigo Fernández Cedrés, Facundo Zabala, Mateo Gamarra, Gabriel Ávalos, entre otros.

En principio, la “poda” en el Bosque afectará a alrededor de 10 jugadores, además del cuerpo técnico, comandado por Éver Hugo Almeida, La Leyenda.