Olimpia, un manoseo a La Leyenda

Que Olimpia, el más ganador de nuestro fútbol, decida rejuvenecer su conducción técnica, no está mal. Ahora, el hecho cuestionable es el manoseo a la máxima gloria viviente de la institución, Éver Hugo Almeida, que no le hablen de frente y le digan que ya no está en los planes.

La Leyenda, que tiene ese mote precisamente por todo lo que ganó en el club, tiene contrato hasta finales del 2026, por lo que tranquilamente podría presentar una acción judicial para un resarcimiento económico como establece el documento.

“Que yo sepa, todavía no se ha planificado la pretemporada. No hay una resolución todavía”, dijo Almeida, cuyo quinto ciclo se cerrará el miércoles contra el 2 de Mayo.

El oriental Joaquín Papa, de 39 años y actual técnico del Liverpool de Montevideo, aparece como uno de los candidatos a llegar al Rey de Copas. Su marca en 47 partidos es de 22 victorias, 13 empates y 12 derrotas.

El también uruguayo Pablo Peirano igualmente figura en la agenda franjeada, como también el argentino Facundo Sava.

A nivel local están en la nómina, aunque en el zócalo, Julio César Cáceres y Felipe Giménez, cuya imagen quedó desmejorada al perder con el 2 de Mayo la final de la Copa Paraguay con una discutible estrategia presentada en la final con el General Caballero de Juan León Mallorquín.