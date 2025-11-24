Olimpia
24 de noviembre de 2025 - 14:51

El último partido de Olimpia en el año tiene día, hora y estadio

Carlos Sebastián Ferreira (d) y Richard Ortiz, jugadores de Olimpia, festejan un gol en el partido frente a Sportivo Luqueño por la fecha 21 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio Luis Salinas, en Itauguá, Paraguay.
Olimpia recibe a 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero en la últma fecha del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay.

Por ABC Color

Olimpia tiene definido el fixture de la fecha 22 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. El Decano disputa en el último partido de la temporada: recibe al 2 de Mayo de Felipe Giménez, el candidato local para reemplazar a Éver Hugo Almeida. El Consejo de la Divisional Profesional de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) confirmó el día, la hora y el estadio.

El Franjeado, clasificado a la Copa Sudamericana 2026, y el Gallo norteño, que disputará por primera vez en la historia la Copa Libertadores 2026, juegan el miércoles 26 de noviembre, a las 19:30, hora de nuestro país, en el estadio Erico Galeano de la ciudad de Capiatá. Posterior al encuentro, el plantel del Rey de Copas, como el conjunto pedrojuanino, empieza las vacaciones.