El último partido de Olimpia en el año tiene día, hora y estadio

Olimpia tiene definido el fixture de la fecha 22 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. El Decano disputa en el último partido de la temporada: recibe al 2 de Mayo de Felipe Giménez, el candidato local para reemplazar a Éver Hugo Almeida. El Consejo de la Divisional Profesional de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) confirmó el día, la hora y el estadio.

El Franjeado, clasificado a la Copa Sudamericana 2026, y el Gallo norteño, que disputará por primera vez en la historia la Copa Libertadores 2026, juegan el miércoles 26 de noviembre, a las 19:30, hora de nuestro país, en el estadio Erico Galeano de la ciudad de Capiatá. Posterior al encuentro, el plantel del Rey de Copas, como el conjunto pedrojuanino, empieza las vacaciones.