“Coto” Nogués se refiere a la no continuidad de Éver Almeida de cara al 2026

“Éver es una una gloria enorme del club, es la figura futbolística más grande de la historia del club, eso no se pone bajo ninguna duda, vino en un momento crítico para nosotros a estabilizar el equipo con su gran jerarquía, con todo lo que él significa. Esto no se trata de una decisión sobre una persona, sino se trata sobre una definición sobre un proyecto que queremos construir, una nueva etapa, y la idea es un poco mirar hacia adelante, una decisión institucional para crear un hilo conductor desde la Sub 13 hasta la Primera, y vamos a ir por un camino nuevo sin entrar en una evaluación negativa sobre lo que es el trabajo del profe”, declaró el presidente decano.

Respecto a si la dirigencia había contemplado la continuidad de Almeida, el titular franjeado admitió que la falta de resultados no cumplió con las expectativas iniciales. “Nunca pensamos así, de hecho el contrato de alta final del año que viene, la expectativa de resultados era otra, y lastimosamente en cuanto a resultados no se pudo acompañar eso, entonces ya estamos mirando para adelante”, aseguró.

Finalmente, “Coto” Nogués confirmó que las expectativas puestas en el entrenador incluían objetivos concretos que no se alcanzaron. Sobre qué se esperaba de la leyenda para asegurar su continuidad, el presidente concluyó: “Y obviamente, Copa Paraguay, obviamente una obtención mayor de puntos, era una serie de cosas que finalmente, el análisis es que la idea es cambiar el proceso”, puntualizó.