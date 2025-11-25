El perfil de entrenador que busca Olimpia para la temporada 2026

Consultado sobre si nombres como Joaquín Papa, Pablo Peirano, Facundo Sava o Mauricio Larriera rondan para el cargo, Nogués admitió: “Y son nombres que se nos acercaron, que son interesantes todos, hay dos, tres más que vamos a estar evaluando en las próximas horas. Entre hoy y mañana, pasado, seguramente vamos a a tener algo definido para la semana que viene”.

El presidente franjeado precisó que el perfil buscado se centra en la metodología y la formación: “Sí, buscamos un perfil con una dinámica de trabajo nueva, con un perfil formador, metodológico, que tenga hambre y gloria principalmente”. Este enfoque responde al objetivo institucional de “crear un hilo conductor desde la Sub 13 hasta la Primera”, asegurando que “el técnico nuevo, el que viene, tiene que establecer el perfil seguido por las otras categorías” para que el salto de los juveniles a Primera no sea “tan brusco”.

Nogués puso una fecha tope para la designación del nuevo estratega: “Sí, queremos tenerlo desde el miércoles a más tardar el próximo miércoles.”

En cuanto a la planificación deportiva, el presidente confirmó que la pretemporada está prevista para arrancar antes de Navidad, “entre el 17 y 18”, y se realizará completamente en la Villa Olimpia. Los planes incluyen dos amistosos en Paraguay antes de viajar a Brasil para el partido programado contra Atlético Mineiro en Belo Horizonte, en la Vitória Cup 2026.

Respecto al plantel, Nogués indicó que, a pesar del bajo rendimiento del último semestre, la idea es mantener la base y reforzar puntualmente: “Nosotros a pesar del mal semestre y de rendimiento que a lo mejor estuvieron muy por debajo de lo que eran las expectativas al momento de hacer las contrataciones, igual nosotros creemos que hay muchos jugadores que tienen muchísimo más potencial para ir creciendo en Olimpia”. La intención no es contratar masivamente, sino buscar “tres, cuatro puestos claves, que nos traigan jerarquía, que tengan un efecto multiplicador en el plantel y después fuera de eso ya sería de acuerdo a si algún jugador en un seno clave se vende o se presta, ahí sí se buscaría reemplazante para incorporar más gente”.