Olimpia anunció que Éver Hugo Almeida no continúa en 2026

Es oficial: Éver Hugo Almeida no continúa en Olimpia para la temporada 2026. El Decano anunció hoy a través de un comunicado el fin del quinto ciclo del histórico ex jugador y actual entrenador. El profesional de 77 años dirige el miércoles por última vez al Rey de Copas: vs. 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero, a las 19:30, en el estadio Erico Galeano de la ciudad de Capiatá.

“El Club Olimpia informa a sus socios, hinchas y a la opinión púlica que el profesor Éver Hugo Almeida finalizará su ciclo como Director Técnico del plantel principal al término del Torneo Clausura 2025”, informó el club en las redes sociales. “Asumió la conducción del equipo en un momento deportivo difícil y desafiante”, reconoció la institución.

Éver Hugo Almeida reemplazó a Ramón y Emiliano Díaz en Olimpia y dirigió 13 partidos entre el torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay y la Copa Paraguay 2025: fueron 5 victorias, 4 empates y 4 derrotas; 22 goles a favor, 19 tantos en contra; 19 puntos de 39 posibles y 48,71% de efectividad. La despedida será en el último partido del Decano en la temporada.

Éver Almeida y la eliminación de la Copa

Éver Almeida no pudo levantar el rendimiento del equipo con el fin de pelear por el campeonato: a falta de una fecha está séptimo con 25 puntos, a 18 del puntero Cerro Porteño. Además, sufrió la prematura eliminación de la Copa Paraguay 2025 ante Atlético Tembetary en octavos de final, un golpe duro a la única chance que restaba de clasificar a la Copa Libertadores 2026.

