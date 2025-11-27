Quién es Pablo ‘Vitamina’ Sánchez, el nuevo entrenador de Olimpia

Olimpia eligió al reemplazante de Éver Hugo Almeida. Después del último partido de la ‘Leyenda’, que culminó el quinto y quizás último ciclo con un empate 3-3 frente a 2 de Mayo por la fecha 22 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay, el Decano acordó con el sucesor: Pablo ‘Vitamina’ Sánchez. El argentino de 52 años llega en las próximas horas.

Nacido en Rosario el 3 de enero de 1973, Sánchez debutó con Rosario Central y posteriormente vistió las casacas de Feyenoord de los Países Bajos (1196-1998), Deportivo Alavés de España (1999) y Gimnasia La Plata (2000) y Quilmes (2005) de Argentina. En medio del Lobo y el Cervecero, tuvo un segundo ciclo en el Canalla (2000-2004).

Vitamina Sánchez y la carrera de entrenador

Dos años después de finalizar la carrera de futbolista, inició la trayectoria de DT. Empezó en Banfield en 2007. Luego de un año, condujo al club de sus amores, Central, en 2008. Y desde entonces, dirige en el extranjero: Oriente Petrolero de Bolivia (2009), Universidad de Concepción (2013-2014), O’Higgins (2015), Everton (2016-2018) y Deportes Iquique (2019), en Chile.

Tras varias temporadas en suelo trasandino, regresó nuevamente en Oriente Petrolero en 2019. Poco después, retornó al fútbol chileno, pero esta vez para asumir en Audax Italiano en 2020-2021. Luego, llegó a Palestino en 2023-2024 y por último, aterrizó en Ecuador en 2024-2025 para dirigir a la Liga de Quito. Sus mayores y únicos logros fueron en con el Albo de Alex Arce.

Vitamina Sánchez fue campeón en Ecuador

Con Arce como goleador, Liga y ‘Vitamina’ fueron campeones de la Serie A 2024. En 2025, fue ganador de la Supercopa de Ecuador hasta que en mayo fue destituido por malos resultados. Antes del arriba al Rey de Copas, condujo a Junior Marabel en los Árabes, eliminando al Nacional de Juan Pablo Pumpido, gerente técnico del Franjeado, en la Fase 3 de la Copa Libertadores pasada.

