Rodrigo Nogués y la elección de Pablo ‘Vitamina’ Sánchez: “No fue improvisada”

Olimpia oficializó hoy a Pablo ‘Vitamina’ Sánchez en la Villa Olimpia. Rodrigo Nogués lideró la conferencia de prensa y presentó al argentino de 52 años. “Esta no fue una elección improvisada, fue una elección muy estudiada, con una convicción puesta y un proyecto a futuro con un estudio bien realizado sobre lo que queremos para el club”, mencionó el presidente.

“Buscamos un perfil específico de lo que creemos el club necesita para lo que viene inmediatamente y para lo que viene en los próximos años”, añadió Nogués sobre Sánchez, quien después del debut en Banfield en 2007 y una temporada en Rosario Central en 2009, dirige en el extranjero. El Franjeado es el undécimo club en la carrera del DT.

Rodrigo Nogués y porqué eligió a ‘Vitamina’ Sánchez

“El trabajo del profesor y su experiencia se alinean a lo que buscamos como una metodología institucional. La persona de Pablo representa lo que buscamos y no solo en la parte táctica-técnica sino que también en lo personal. Estamos muy esperanzados y una convicción cien por ciento. Convencidos de que es la decisión correcta para el club”, comenzó al respecto.

“Buscamos una identidad de juego moderna, adaptar a las diversas situaciones de juego, un sistema bien estructurado y un juego intenso. Que mantenga un hilo conductor de constante trabajo con las divisiones inferiores y donde el acompañamiento con la Reserva, hasta la Sub 13, tenga una consistencia”, finalizó el titular en el predio de entrenamiento del club.

