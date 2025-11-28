Pablo Sánchez: “Feliz de estar en el más grande de este país”

Pablo ‘Vitamina’ Sánchez asumió en Olimpia: el argentino fue presentado por Rodrigo Nogués en una conferencia en la Villa Olimpia, en Fernando de la Mora. “El agradecimiento por esta oportunidad de venir a Olimpia”, fueron las primeras palabras del entrenador de 52 años. “Estoy feliz y orgulloso, tanto yo como mi cuerpo técnico y nuestras respectivas familias”, añadió.

Lea más: Nogués y la llegada de 'Vitamina' Sánchez: “No fue improvisada”

Sánchez dirigió por última vez a la Liga de Quito hasta mayo de este año. Campeón en Ecuador en 2024 y 2025 con Alex Arce como goleador, el DT llega al undécimo club de su carrera. “Me comunicaron que venían siguiendo mi trabajo desde la época de Palestino, cuando me tocó jugar Copa Libertadores, para mí es un halago”, comentó el estratega, que debutó en el 2008.

“Feliz de estar en el más grande de este país”

Antes de iniciar la rueda de preguntas, ‘Vitamina’ Sánchez agradeció la oportunidad y aseguró que el Decano “es el más grande de este país”. “Agradecer la oportunidad, con la convicción de que vamos a trabajar con una responsabilidad, profesionalidad, mucha pasión y dando lo mejor. Feliz de estar en el más grande de este país”, terminó el ex jugador de Rosario Central.