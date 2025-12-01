Olimpia: Operativo retorno en la Villa

El uruguayo Alejandro Daniel Silva (36) vuelve a la Villa Olimpia tras un positivo paso por Recoleta FC.

Otro que regresa al Decano es Marcos Gómez (24), de acuerdo al anuncio hecho por el presidente, Rodrigo Nogués. El volante militó a préstamo en el chileno Deportes Iquique, con el que tuvo 13 presentaciones.

El “juvenil” Guillermo Paiva (28) también debería volver si Junior de Barranquilla no hace uso de la opción de compra del atacante esteño, quien viene cumpliendo una buena tarea en el balompié cafetero.

La etapa de preparación franjeada se abre en la segunda quincena del presente mes. Las evaluaciones médicas se cumplirán entre el 16 y el 17. A partir del 18 se cumplirán los trabajos de campo.

Existen dos amistosos internacionales agendados, el 10 de enero contra Sportivo San Lorenzo y el 18 frente al brasileño Atlético Mineiro, en Belo Horizonte.