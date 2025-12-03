Olimpia: Capasso se va sin pena ni gloria

El zaguero Manuel Capasso, campeón con Olimpia, el Expreso Decano, del Clausura 2024, había dejado el club para militar en Vasco da Gama, en el que no tuvo suceso, retornando al más ganador de nuestro fútbol.

La marca del defensor en su primera etapa en la Villa fue de 31 partidos y cinco goles, mientras que en su segundo ciclo registra 16 cotejos, con un rendimiento muy por debajo al que había tenido inicialmente.

El también argentino Facundo Zabala se dispone a retornar al club del barrio Mariscal López tras su paso casi desapercibido por el Independiente de Avellaneda. El Topo fue al Rojo con elevadas expectativas, luego de su transferencia exprés para disputar el Mundial de Clubes con el l Al Ain de Emiratos Árabes Unidos. Sin embargo, el lateral izquierdo no convenció.

El nuevo técnico franjeado, Pablo Sánchez, se encuentra evaluando el plantel, a la espera del inicio de las actividades, en la segunda quincena del presente mes.

El atacante Erik López no figura en los planes, por lo que deberá cambiar de aire.

En principio, los fichajes serán puntuales, aunque la lista de probables incorporados, que tiene a Alejandro Silva en el primer casillero, es bastante larga.

El 2025 olimpista fue vacío en cuanto a logros.