Olimpia: La Leyenda espera el finiquito

La Leyenda, Éver Hugo Almeida, mencionó que una persona que no forma parte de la directiva de Olimpia se comprometió en solucionar el tema económico en el trascurso de la semana próxima, por lo que aguarda el cobro.

En varias ocasiones, la ayuda externa de un expectable socio apagó incendios financieros de gran magnitud en el Bosque, por lo que en esta ocasión podría volver a extender su mano solidaria, cuando que lo normal sería que los casos se resuelvan por la vía institucional.

Almeida, de 77 años, deseaba continuar, contando con un poco más de tiempo para armar el equipo, siendo removido del cargo sin una buena explicación, según indicó.

La directiva franjeada, encabezada por Rodrigo Nogués Bazán, contrató los servicios del técnico argentino Pablo Sánchez, quien empezará a trabajar en campo en la segunda quincena.

De forma gradual, el club va despidiendo a los jugadores que no figuran en los planes. El argentino Manuel Capasso fue presentado en Atlas de México, Jesús Abel Paredes retornaría a Ameliano y Erik López aguarda el resultado de las gestiones que viene emprendiendo su representante.