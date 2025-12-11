Sebastián Lentinelly llegó al país para firmar con Olimpia

Sebastián Lentinelly es el primer refuerzo de Olimpia en arribar al país. El arquero de 28 años aterrizó esta madrugada en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, procedente de Uruguay, para oficializar en las próximas horas la llegada al Decano. El ex Liverpool de Montevideo realizará las pruebas médicas y firmará un contrato por una temporada.

El Franjeado será el segundo club en la carrera del guardameta charrúa, que debutó en 2017 vistiendo la camiseta de los Negriazules. Desde entonces, militó en el mismo equipo, en el que fue dirigido por Jorge Bava, actual entrenador de Cerro Porteño, y fue compañero de Hugo Quintana, con quien volverá a compartir plantilla.

Sebastián Lentinelly jugó 32 partidos en el año

Sebastián Lentinelly disputó 32 partidos en la temporada 2025 del fútbol uruguayo. Por su parte, en el palmarés, ganó torneo Intermedio 2019, Supercopa 2020, torneo Clausura 2020, torneo Apertura 2022, Supercopa 2023, torneo Intermedio 2023, torneo Clausura 2023, Campeonato Uruguayo 2023, Supercopa 2024 y torneo Apertura 2025.