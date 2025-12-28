Olimpia estaría apuntando al mercado italiano en la búsqueda de su delantero

El nombre que estaría sonando en Para Uno es el de Facundo Lescano, de 29 años, quien actualmente defiende los colores del Avellino en la Serie B de Italia. Lescano es un atacante nacido en Mercedes, Provincia de Buenos Aires, Argentina pero formado deportivamente en el Viejo Continente, donde ha desarrollado prácticamente la totalidad de su carrera profesional.

Según información del periodista italiano Gianluca Di Marzio de Sky Sport, ya existe una propuesta formal de un millón de euros sobre la mesa del club italiano por el pase del jugador. Las negociaciones entre ambas instituciones se encuentran en una etapa activa, buscando cerrar el acuerdo para que el futbolista se sume al proyecto del próximo año.

.@usavellino1912_, trattativa con l’Olimpia Asuncion per Lescanohttps://t.co/AUvzjW26iO — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) December 28, 2025

Durante el último año, el delantero fue pieza clave en el ascenso del Avellino, registrando seis goles en doce presentaciones mientras el equipo estaba en Serie C. En la actual campaña de la segunda división y la Copa Italia, suma once partidos, aunque su cuota goleadora se ha visto reducida a un solo tanto en este semestre.

La historia del futbolista argentino es particular, pues emigró muy joven a Italia para unirse a las formativas del Genoa y posteriormente debutar en Primera con el Torino en 2015. Desde aquel estreno en la máxima categoría, el atacante inició un extenso viaje por el ascenso italiano, llegando a vestir las camisetas de quince clubes diferentes.

Su única experiencia fuera del sistema de Italia ocurrió hace unos años, cuando se trasladó a los Países Bajos para jugar en la segunda división con el Telstar. Ahora, el destino parece ofrecerle la posibilidad de regresar a Sudamérica para ser parte del ataque de Olimpia de cara al primer semestre de la temporada 2026, en el que además del torneo Apertura, buscará ingresar a la fase de grupos de la Copa Sudamericana en el filtro casero que tendrá ante Sportivo Trinidense.