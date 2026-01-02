Bryan Bentaberry arribó al país para convertirse en nuevo jugador de Olimpia

La llegada del “charrúa” no es una novedad en los planes de la institución, sino la concreción de un viejo anhelo de Éver Hugo Almeida. El histórico exentrenador franjeado ya había intentado su fichaje a mediados de 2025, luego de haberlo dirigido en el Mushuc Runa. Si bien aquellas gestiones no prosperaron en su momento, la directiva mantuvo el interés hasta lograr que el zaguero vista la franja negra, ahora bajo las órdenes del argentino Pablo “Vitamina” Sánchez.

A su arribo al Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, el versátil defensor compartió sus primeras sensaciones como jugador franjeado: “Contento por este paso en mi carrera, era algo que venía buscando desde el año pasado, y se me pudo dar, contento por eso. Vengo a firmar por dos años en Olimpia”.

Respecto a su vínculo con Almeida y los antecedentes de su llegada, explicó: “Yo venía en contacto con Éver Hugo Almeida, lo tuve el año pasado hasta mitad de temporada, en Mushuc Runa en Ecuador, la verdad que pude sacar lo mejor de mi en lo personal, me tenía mucha confianza, que eso es lo que busca el jugador, creo que por eso, gracias a Dios se pudo dar la llegada a Olimpia”.

#Olimpia | El defensor uruguayo Bryan Bentaberry, de 28 años, llegó a Paraguay tras su paso por Ecuador y firmar por dos años con Olimpia.



🔶Para el jugador, representa el paso más importante en su carrera.



👉Leé más: https://t.co/ouGkX2ECnA pic.twitter.com/MIXgBFBnV7 — ABC Deportes (@ABCDeportes) January 2, 2026

Al ser consultado sobre sus principales atributos dentro del campo de juego, el charrúa fue claro sobre lo que puede aportar al esquema táctico de “Vitamina”: “Soy fuerte, tengo velocidad, en la línea de cuatro puedo jugar bien de zaguero central como de lateral, por ahí van mis características”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En cuanto a su estado de forma para sumarse de inmediato a los trabajos del plantel, el uruguayo dio un parte de tranquilidad: “Llego bien, me tengo que poner a tono con el grupo, nunca dejé de entrenar, que es lo importante para el jugador, pero lo importante es estar bien con el grupo mismo y cuando pueda estar a disposición del plantel”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Finalmente, envió un mensaje a la afición olimpista, prometiendo entrega total en esta nueva etapa: “Que se queden tranquilos, que vengo a dejar todo y creo que va a ser un gran año para nosotros y para todo el grupo también”.

El defensor llega con un ritmo de competencia envidiable, tras haber disputado 37 partidos oficiales en la campaña anterior. Su capacidad para adaptarse a distintas posiciones en la defensa fue fundamental en la histórica campaña de Mushuc Runa en la Copa Sudamericana, donde el equipo ecuatoriano logró liderar su grupo y avanzar hasta los octavos de final en su debut continental.