Franco Alfonso ya está en Paraguay para sumarse a Olimpia

Surgido de las divisiones inferiores de River Plate, Alfonso desembarca en Para Uno en condición de jugador libre, con la institución franjeada adquiriendo el 50% de su pase. Tras su llegada, el futbolista no ocultó su entusiasmo por este nuevo paso en su carrera: “La verdad estoy muy contento, es un gran desafío para mí y espero afrontarlo de la mejor manera. Vengo a un gran club y estoy con mucha expectativa”.

Alfonso, quien tuvo su debut profesional en enero de 2023 de la mano de Martín Demichelis. Al ser consultado sobre sus características y su posición ideal en el campo, el juvenil fue respondió: “Soy un jugador muy rápido, voy a estar siempre comprometido con esta camiseta, espero poder entrenar pronto. Puedo jugar de enganche o por izquierda, me da lo mismo”.

A pesar de su juventud, esta será la primera experiencia internacional para Alfonso. Tras su debut en el “Millonario”, el volante encadenó dos cesiones en el fútbol argentino: primero en Huracán, donde logró regularidad disputando 45 partidos y sumando goles y asistencias, y recientemente en Central Córdoba de Santiago del Estero, donde acumuló 15 encuentros.