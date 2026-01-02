Olimpia
Franco Alfonso ya está en Paraguay para sumarse a Olimpia

Olimpia continúa moviéndose con determinación en el mercado de pases, enfocado en estructurar un plantel competitivo para los desafíos del primer semestre de 2026. En ese contexto, la capital paraguaya recibió anoche a Franco Alfonso, el extremo argentino de 23 años que llega para aportar frescura al ataque del Decano.

Por ABC Color

Surgido de las divisiones inferiores de River Plate, Alfonso desembarca en Para Uno en condición de jugador libre, con la institución franjeada adquiriendo el 50% de su pase. Tras su llegada, el futbolista no ocultó su entusiasmo por este nuevo paso en su carrera: “La verdad estoy muy contento, es un gran desafío para mí y espero afrontarlo de la mejor manera. Vengo a un gran club y estoy con mucha expectativa”.

Alfonso, quien tuvo su debut profesional en enero de 2023 de la mano de Martín Demichelis. Al ser consultado sobre sus características y su posición ideal en el campo, el juvenil fue respondió: “Soy un jugador muy rápido, voy a estar siempre comprometido con esta camiseta, espero poder entrenar pronto. Puedo jugar de enganche o por izquierda, me da lo mismo”.

A pesar de su juventud, esta será la primera experiencia internacional para Alfonso. Tras su debut en el “Millonario”, el volante encadenó dos cesiones en el fútbol argentino: primero en Huracán, donde logró regularidad disputando 45 partidos y sumando goles y asistencias, y recientemente en Central Córdoba de Santiago del Estero, donde acumuló 15 encuentros.