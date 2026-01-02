Las dos promesas de Olimpia, en la “alianza” franjeada con River Plate

Mientras el “Decano” prepara el anuncio oficial del extremo Franco Alfonso, los detalles contractuales de la operación revelaron cláusulas de proyección a largo plazo. Según informó el periodista argentino, especializado en marcado de pases, Germán García Grova, el club argentino se garantizó el derecho de adquisición sobre dos juveniles con rodaje en las selecciones nacionales.

La negociación vinculada a la salida de extremo permitió que River Plate estableciera una posición de ventaja ante futuros oferentes por los derechos de Alan Ledesma y Pedro Zarza. Al respecto, García Grova detalló: “River Plate acordó la prioridad de compra por Alan Ledesma, mediocentro y capitán de la Sub17 de Paraguay”. El comunicador añadió que la misma figura legal se aplicará para el atacante de 18 años: “Lo mismo con Pedro Zarza, extremo de 18 años. Ambos acuerdos son con Olimpia por la salida de Franco Alfonso”.

Alan Ledesma es considerado actualmente un “diamante en bruto” dentro del fútbol paraguayo y sobre todo en la entidad de Para Uno. Su currículum reciente registra apariciones como capitán de la Albirroja en el Mundial Sub 17 y debutante en la máxima categoría durante la temporada 2025. Mientras que, Pedro Zarza ofrece un perfil más revulsivo. El extremo de 18 años viene de actuar en Sportivo Trinidense, en la última temporada, en la “Cruz Amarilla” jugó cedido y logró consolidarse como titular en gran parte de los compromisos.