Olimpia: Apuestas foráneas franjeadas

De los 10 fichajes de Olimpia en este mercado de pases, seis con extranjeros, ya que con anterioridad llegaron los uruguayos Sebastián Lentinelly (portero) y Alejandro Silva (volante ofensivo), el también argentino Juan Fernando Alfaro (mediocampista de recuperación) y el ecuatoriano Aníbal Chalá (lateral izquierdo).

Estos se suman a los que ya se encontraban en la dotación, el golero charrúa Gastón Olveira y el mediocampista uruguayo Rodrigo Pérez.

El atacante Faustino Barone nació en nuestro país y se nacionalizó uruguayo para jugar por la selección juvenil celeste. No ocupa plaza foránea al igual que el nacionalizado Olveira.

También fue ofrecido en delantero ecuatoriano Byron Palacios (30).

En nuestra competencia liguera solo se admiten cuatro extranjeros en campo al mismo tiempo.

* Acuerdo “millonario”. Existe un convenio entre Olimpia y River Plate que consiste en una prioridad de compra de los juveniles franjeados Pedro Zarza (18), últimamente en Trinidense, y Alan Ledesma (17), capitán de la selección Sub 17. Los de la banda roja tienen la preferencia para incorporar a los jóvenes.