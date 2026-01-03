Olimpia: Vacancia ofensiva en el Expreso

Mientras la búsqueda del “9” continúa en Olimpia, la preparación del más ganador de nuestro fútbol continúa en Fernando de la Mora.

Los nuevos se adaptan al grupo que tiene como máximos referentes a Richard Ortiz y Derlis González, que tienen la misión de arrancar como titulares.

Sebastián Lentinelly, Mateo Gamarra, Raúl Cáceres, Aníbal Chalá, Alan Rodríguez, Juan Ángel Vera, Bryan Bentaberry, Alejandro Silva, Juan Fernando Alfaro y Franco Alfonso son los que abordan el Expreso bajo el comando técnico del argentino Pablo “Vitamina” Sánchez.

El Decano tiene un corto tiempo para la puesta a punto en el aspecto físico, debido al apretado calendario que contempla cuatro amistosos y dos juegos oficiales en el primer mes del año.

El primer choque de fogueo será el próximo jueves contra Sportivo San Lorenzo, en la Villa franjeada. El segundo está marcado para el martes 13 frente a Trinidense, en el mismo sitio, en horarios aún no confirmados.

Inmediatamente después del choque de práctica con la Cruz amarilla se producirá el viaje a Uruguay, para la disputa de la Serie Río de la Plata.

El jueves 15, Olimpia medirá a Colo Colo de Chile, en el estadio del Defensor Sporting, a las 21:00, mientras que el domingo 18 lidiará con el uruguayo Juventud Las Piedras, en el Campus de Maldonado, a las 18:15.

El certamen internacional de verano será proyectado por ESPN y Disney+, por lo que los fanáticos podrán observar al nuevo equipo palpitando el inicio de la temporada oficial, marcado para el viernes 23 del corriente.

El estreno del Decano será contra Guaraní, en el añejo clásico que se cumpliría el domingo 25, en el Defensores del Chaco.