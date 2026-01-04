Olimpia: Economía oxigenada

Por la liberación de Manuel Capasso, fichado por el Atlas de México, el club del barrio Mariscal López, Olimpia, embolsó 150.000 dólares.

Lea más: Vacancia ofensiva en el Expreso

El préstamo por seis meses de Alexis Cantero al FC Orenburg de Rusia le generó un ingreso de US$ 150.000, existiendo una cláusula de obligación de compra si el lateral izquierdo surgido en Guaraní disputa el 60 por ciento de los partidos.

El monto mayor llegó gracias al otrora “juvenil” Guillermo Paiva. El colombiano Junior de Barranquilla hizo uso de la opción de compra del delantero esteño a cambio de US$ 800.000.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Si bien la tesorería franjeada celebra las entradas, el Decano hizo una gran erogación con el objetivo de potenciar el plantel que dirige el argentino Pablo “Vitamina” Sánchez, al que llegaron Sebastián Lentinelly, Mateo Gamarra, Raúl Cáceres, Aníbal Chalá, Alan Rodríguez, Bryan Bentaberry, Alejandro Silva, Juan Fernando Alfaro, Franco Alfonso y Juan Ángel Vera, quien ya activa en el más ganador después de militar en Trinidense.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los dos primeros amistosos se cumplirán en la Villa fernandina, el jueves 8 contra San Lorenzo y el martes 13 frente a “Triqui”, en horarios a ser confirmados.

Luego se vendrá la expedición internacional en Uruguay, para la Serie Río de la Plata.

El jueves 15, el Decano lidiará con Colo Colo de Chile, en el estadio del Defensor Sporting, a las 21:00, y el domingo 18 medirá al Juventud Las Piedras, en el Campus Municipal de Maldonado, a las 18:15.

Olimpia tendrá un fuerte rival en el inicio de la temporada oficial. Lidiará con Guaraní en el denominado añejo clásico, a disputarse en el Defensores del Chaco, probablemente el domingo 25 del mes en curso.