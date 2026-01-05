Olimpia: Axel Alfonzo, oportunidad para crecer

El zaguero Axel Alfonzo tuvo 19 partidos con la casaca de Olimpia en 2025.

El joven atleta tendrá una oportunidad internacional que le permitirá crecer, tanto en lo deportivo como lo económico, defendiendo los colores del Deportes Limache.

Alfonzo no es el único futbolista del plantel franjeado que dejaría el Decano, al menos de forma provisoria. Orlando Junior Barreto (27) también se encuentra en la “danza de la transferencia”. El marcador central saldría igualmente a préstamo, con opción a compra.

El volante Marcos Gómez (24), últimamente en el Iquique trasandino, activa con el grupo en la Villa, aunque no será tenido en cuenta por Pablo “Vitamina” Sánchez.