Rubio Ñu: Willy Mendieta, incorporado a la dotación albiverde

Willy Mendieta retorna al club de Santísima Trinidad, Rubio Ñu, en el que estuvo en el primer semestre de 2011 (un gol en 17 partidos).

Lea más: Rubio Ñu mueve el tablero

El volante ofensivo tiene un largo recorrido detrás del balón. Iniciado en Libertad, militó además en nuestro medio en Sol de América, Olimpia y Guaraní, en el que estuvo últimamente, sin alcanzar el nivel esperado por los hinchas aurinegros.

En el exterior, el Mago defendió los colores del brasileño Palmeiras y el mexicano Juárez. Su mejor versión se vio en el Bosque de Para Uno.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La preparación del Laureado de Santísima Trinidad, dirigido técnicamente por Gustavo Eliseo Morínigo, activa en el antiguo complejo Salvador Cabañas, en Villa Elisa, con concentración incluida.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El club albiverde retorna a la división superior de nuestro balompié tras la conquista del título de la División Intermedia 2025.

Rubio Ñu, presidido por Rubén Martín Ruiz Díaz, se dispone a disputar su vigésimo séptima temporada en Primera.