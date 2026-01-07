Olimpia oficializa la salida de cuatro jugadores

La primera baja confirmada es la del lateral izquierdo Alexis Cantero, cuyo destino se encuentra en el Orenburg de la liga rusa. El defensor parte en calidad de préstamo con opción de compra, una transferencia que se venía gestionando desde hace varias semanas en las oficinas del club. Para suplir su ausencia, la directiva ya aseguró previamente las incorporaciones del ecuatoriano Aníbal Chalá y Alan “Coyote” Rodríguez en el costado izquierdo de la defensa.

Alexis Cantero seguirá su carrera deportiva en el fútbol de Rusia, donde fue cedido con opción de compra.



¡Le deseamos el mayor de los éxitos en este nuevo desafío que afronta! 💪🏻#SoyDelOlimpia ⚪️⚫️⚪️ pic.twitter.com/U0Y8hJ8LMS — Club Olimpia (@elClubOlimpia) January 6, 2026

La lista de egresos se extiende hacia el mercado internacional con la partida del joven zaguero Axel Alfonzo a Chile. El defensor de 21 años defenderá los colores de Deportes Limache en una cesión que también contempla una cláusula de compra definitiva. Mientras tanto, Fabrizio Baruja, volante mundialista Sub-20 con Paraguay, fue cedido al Sportivo Trinidense con el firme objetivo de ir ganando fogueo y de consolidarse plenamente en la Primera División.

Axel Alfonzo, canterano de la Institución, fue cedido con opción de compra al Deportes Limache del fútbol chileno.



¡Éxitos en todo lo que venga, Axel querido!



💪🏻🤍🖤🤍 pic.twitter.com/tHHsyFE6R2 — Club Olimpia (@elClubOlimpia) January 6, 2026

Por su parte, el creativo Giovanni Bogado dejará la entidad de Para Uno para sumarse al Sportivo Luqueño en busca de la continuidad perdida tras un inicio prometedor. El volante de 24 años, cuya ficha pertenece a Rosario Central, fue perdiendo protagonismo bajo el mando de Éver Hugo Almeida hasta quedar completamente relegado. Ahora, en el conjunto auriazul, el talentoso mediocampista intentará recuperar el brillo que mostró durante sus primeros encuentros con la camiseta franjeada y con el Sportivo Ameliano.

Agradecemos al futbolista Giovanni Bogado por el semestre donde defendió nuestra gloriosa camiseta.



¡Le deseamos éxitos en sus futuros desafíos! 💪🏻 pic.twitter.com/0CuXLpLPp2 — Club Olimpia (@elClubOlimpia) January 6, 2026

Estos cuatro nombres se añaden a las desvinculaciones previas del zaguero Manuel Capasso, Héctor David Martínez y Jesús Abel Paredes en el presente mercado. La acumulación de bajas evidencia una transformación radical en la columna vertebral del equipo con respecto a la floja temporada anterior, catalogada como “para el olvido”. Olimpia encara así un semestre de renovación, que incluye hasta aquí ya diez incorporaciones confirmadas en el actual mercado de pases.

