Olimpia: Ajetreada semana franjeada

Para el martes está previsto el juego de fogueo de Olimpia con Trinidense, a partir de las 07:30, en la Villa de Fernando de la Mora. Técnicamente serán dos picados, con la intervención de los jugadores alternativos, aunque lo que más importa es el funcionamiento del equipo principal de Pablo “Vitamina” Sánchez.

El Expreso Decano irá el miércoles a Montevideo para disputar allí un partido de la Serie Río de la Plata.

El jueves, el más ganador de nuestro fútbol medirá fuerzas con el chileno Colo Colo, en el estadio del Defensor Sporting, a las 21:00.

Para el sábado está prevista la ida a Rosario (Argentina), desde donde la comitiva se desplazará a la localidad bonaerense de San Nicolás (unos 70 kilómetros de distancia), sede del test match del domingo frente a Boca Juniors, a las 21:15. Este juego igualmente forma parte del torneo de verano que se encuentra en plena disputa y es proyectado por ESPN y Disney +.

El objetivo franjeado es alcanzar un buen nivel para el arranque de la temporada oficial.

El telón del campeonato Apertura 2026 se levantará el viernes 23 del presente mes.

En la primera fecha, Olimpia jugará contra Guaraní. El denominado “clásico añejo” se disputará el sábado 24 en el Defensores del Chaco, de acuerdo a un programa extraoficial.

El Consejo de la División Profesional se reunirá el miércoles en la Asociación Paraguaya de Fútbol, en Luque, para calendarizar las tres rondas iniciales.