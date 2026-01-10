Olimpia: Añejo clásico, el sábado 24

El Consejo de la División Profesional se reunirá en los próximos días para calendarizar las tres primeras rondas del certamen, que arrancará el viernes 23 y que marca el atractivo clásico entre Olimpia y Guaraní.

Una semana ajetreada es la que tendrán los dirigidos por Pablo “Vitamina” Sánchez, que el martes enfrentarán a Trinidense, en la Villa de Fernando de la Mora, a las 7:30.

Para el miércoles está previsto el viaje a Uruguay para formar parte de la Serie Río de la Plata. El más ganador de nuestro fútbol jugará el jueves con el chileno Colo Colo, en el estadio del Defensor Sporting (Montevideo), a las 21:00.

El sábado se producirá el traslado a Argentina. La comitiva tendrá como base la ciudad de Rosario, desde la que irá a la localidad bonaerense de San Nicolás (unos 70 kilómetros de distancia) para el duelo dominical con Boca Juniors, a las 21:15.

La dirigencia sigue en la búsqueda de un centroatacante para completar su plantilla, a la que se sumaron 10 jugadores, Sebastián Lentinelly, Mateo Gamarra, Raúl Cáceres, Aníbal Chalá, Alan Rodríguez, Juan Ángel Vera, Bryan Bentaberry, Alejandro Silva, Juan Fernando Alfaro y Franco Alfonso.

Para la planificación de las actividades, la dirigencia consultó la fecha probable del debut en la competencia oficial y la respuesta recibida fue el 24.

Para Olimpia, el partido del miércoles 4 de marzo contra Trinidense, por la Copa Sudamericana, en Sajonia (21:30) es trascendental, ya que de ganar accederá a la fase de grupos de “La Gran Conquista”, mientras que una derrota lo dejará sin cartelera internacional por el resto del año.