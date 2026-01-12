Olimpia-Trinidense, preludio de la Copa Sudamericana

Franjeados y auriazules se pondrán a prueba a partir de las 07:30. Como es habitual en esta parte de la fase preparatoria, los suplentes también entrarán en acción, por lo que técnicamente serán dos picados de 70 minutos.

Por “La Gran Conquista”, el Decano y la Cruz amarilla protagonizarán en el Defensores del Chaco, el miércoles 4 de marzo, a partir de las 21:00, un enfrentamiento con los dientes apretados, ya que el ganador avanzará a la fase de grupos y el perdedor se quedará sin cartelera internacional por lo que resta la temporada.

El pasado jueves, Olimpia lidió con Sportivo San Lorenzo. El equipo aparentemente B empató 2-2, mientras que el A, que jugó en segundo turno, se impuso por 4-1.

Para el miércoles está marcado el viaje a Montevideo, a las 16:00, para la disputa de la Serie Río de la Plata.

El más ganador de nuestro fútbol jugará el jueves contra Colo Colo de Chile, en el estadio Luis Franzini del Defensor Sporting, a las 21:00.

La comitiva dejará el territorio oriental el sábado, para trasladarse a la ciudad argentina de Rosario.

El domingo, el Decano jugará con Boca Juniors en la localidad bonaerense de San Nicolás, ubicada a unos 70 kilómetros del puesto comando franjeado. Este cotejo también forma parte del torneo de verano que se encuentra en pleno desarrollo y es proyectado a través de ESPN y Disney +.

En principio, el Expreso tiene cupo lleno en cuanto a incorporaciones, que son 10, salvo que aparezca algún ofrecimiento tentador, sobre todo de un centroatacante.

Olimpia debutará en el torneo Apertura 2026 contra Guaraní. El añejo clásico se desarrollará el sábado 24 del presente mes en Sajonia.