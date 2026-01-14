Gastón Olveira: “vamos a comenzar con estos amistosos, la idea es ir a ganar”

Respecto a la intensidad de los trabajos previos y el conocimiento con el nuevo entrenador, Olveira destacó: “Nos hemos venido preparando bien, comenzamos temprano también, que eso da más días, más posibilidades también al cuerpo técnico, que también es nuevo de conocernos, de trabajar a su gusto, de prepararnos bien y bueno, creo que en lo personal yo me siento bien, estoy contento con cómo se ha venido haciendo la pretemporada, estos amistosos también nos han venido muy bien y bueno, ahora terminar con esta gira que nos va a dar otro tipo de ritmo también para comenzar el torneo”.

Al ser consultado sobre las prioridades tácticas y las exigencias específicas del técnico, el portero explicó: “Primero es formar un buen grupo, con también muchos compañeros nuevos que vinieron, crear ese lindo ambiente del día a día que es fundamental y a partir de ahí, obviamente con su idea, con su trabajo, nos vamos entendiendo mejor, nos pide principalmente que juguemos mucho, que tengamos mucha calma, le gusta trabajar con la pelota, la intensidad también y bueno, de a poquito vamos puliendo todo eso que nos va pidiendo, los amistosos también siempre te dan cosas a corregir, si bien estos últimos hemos ganado, lo principal es también empezar a hacer lo que él nos va pidiendo y bueno, a partir de eso ir corrigiendo”.

El guardameta charrúa, quien ya es un referente del vestuario, se mostró entusiasmado por iniciar su sexto ciclo con el club, dejando atrás las dificultades físicas del año pasado: “Contento, contento porque estoy donde quiero estar, después de un año que en lo personal fue bastante duro, el volver a sentirme bien, el prepararme de buena manera, va a ser un año muy lindo, cargado de mucha competencia y bueno, con mucha ilusión para lo que se viene”.

Sobre la llegada de su compatriota Sebastián Lentinelly y la disputa por la titularidad, Gastón valoró el crecimiento grupal que genera la rivalidad interna: “Bien, Sebas se acopló muy bien, aparte es compatriota, compartimos mucho, nos llevamos bien y bueno, siempre es lindo también tener ese tipo de competencia que nos hace bien a todos en definitiva, no solo en el arco, sino que en líneas generales se ha generado un grupo con mucha competencia y que eso va a hacer que los rendimientos individuales mejoren todos”.

Finalmente, el “1” franjeado fue tajante sobre los objetivos para el torneo local y la Copa Sudamericana, subrayando que la historia de Olimpia no permite medias tintas: “Desde que llegás a esta institución, te demanda ganar, vamos a comenzar con estos amistosos, que la idea es ir a ganar, son de preparación, pero siempre la mentalidad es ganadora y apuntar a ganar, después con la apertura es apuntar a la apertura para ganarlo, la sudamericana seguir avanzando y así sucesivamente, por lo menos es lo que yo en estos 5 años más he sentido, es la necesidad del hincha de ganar y el no conformismo, ganás un partido o ganás un torneo y al siguiente cuando comienza ya es nuevamente la necesidad de ganar”.

Sobre la responsabilidad de portar el brazalete de capitán en una institución con tanta historia, concluyó: “Es un orgullo muy grande, una institución donde han habido capitanes de mucho renombre, de mucha jerarquía, con todo lo que significa Olimpia, la verdad que es un orgullo muy grande, una responsabilidad y algo que asumo de la mejor manera”.