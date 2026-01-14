Olveira y su nacionalización: “Estamos esperando algunas firmas para tener todo pronto”

La posibilidad de ver al golero charrúa defendiendo el arco de la Selección Paraguaya es un tema que genera gran expectativa en la afición. Ante la consulta de si le gustaría ser parte de la Albirroja, el futbolista prefirió mantener la calma y enfocarse en el beneficio inmediato para su actual institución. “No, primero lo primero, vamos a tener los documentos, vamos a ayudar a Olimpia, como siempre digo que es lo principal, no ocupar grupos extranjeros creo que va a ayudar mucho, somos bastantes extranjeros hoy por hoy también”, explicó, subrayando la importancia de liberar un cupo de extranjero en el plantel de Palermo.

Sin embargo, el guardameta no cerró las puertas a un futuro llamado por parte del cuerpo técnico albirrojo encabezado por Gustavo Alfaro apuntando a la Copa del Mundo, dejando claro que su compromiso profesional será total una vez concluido el papeleo: “Y bueno, después las puertas que pueda abrir, nos vamos a preparar para estar de la mejor forma y atento a lo que pueda pasar”, expresó sobre una eventual convocatoria a la selección albirroja.