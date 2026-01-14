Raúl Cáceres: “Muy contento de volver a mi casa, donde todo comenzó”

Para Cáceres, este retorno no es solo un paso profesional, sino un reencuentro personal con el club que le dio la oportunidad de debutar profesionalmente: “Me siento muy bien, muy contento de volver a mi casa, donde todo comenzó, así es que super bien, encontré al grupo muy bien, muy trabajador, venimos de hacer una muy buena pretemporada, algo que por ahí en el fútbol brasileño no estaba acostumbrado a hacer este tipo de pretemporada, pero por suerte me adapté muy bien, lo pude terminar muy bien, así es que estamos muy contentos con lo que hicimos en la parte más fuerte”.

El lateral llega con una mentalidad de servicio al equipo, se mostró gratamente sorprendido por la evolución edilicia del club: “Los objetivos son, la verdad que, ayudar desde donde sea, si me toca jugar un minuto, 90 minutos o lo que sea, yo estoy para sumar, para tratar de que este 2026 sea mucho mejor a lo que fue el año pasado, entonces, como te digo, yo estoy dispuesto a dar todo de mí, ya sea del primer minuto, entrando en segundo tiempo, así que no hay problema con eso, y la verdad que como dije, estoy muy feliz, encontré todo muy cambiado, todo muy nuevo para mí, entonces es algo muy lindo ver que la institución sigue siempre creciendo, estando con instalaciones de primer nivel, entonces eso ayuda mucho a que el equipo pueda competir siempre en un gran nivel”.

Sobre qué versión de sí mismo verá el público olimpista, tras su competitivo paso por el fútbol de Brasil, prefirió la cautela: “Como dijiste, mucha más experiencia, sinceramente no me gusta hablar mucho de mí, me gusta que mi desempeño hable en la cancha, así es que nada, es demostrar dentro de la cancha, es demostrar que vine para sumar, para ayudar y devolver a la Olimpia el lugar que se merece”.

Uno de los momentos más emotivos de su presentación fue la sesión de fotos junto a su padre, la leyenda franjeada Virginio Cáceres. Raúl confesó que este era un anhelo familiar de larga data: “Mucha felicidad porque era algo que la familia quería hace mucho tiempo, ya en otro mercado de pases hubieron sondeos, propuestas que no se pudieron concretar, pero creo que llegó en un momento justo para mí, bien maduro, con un nivel muy bueno en Brasil, entonces yo quería volver acá, estando a un buen nivel, entonces creo que pude aportar lo mío, pude aportar lo que gané, lo que aprendí en estos más de 13, 14 años que salí del club, entonces nada, esperar el momento que me toque entrar en la cancha y ayudar al equipo”.

A pesar de que su buen nivel podría devolverlo a la órbita de la Selección Nacional, el defensor mantiene los pies sobre la tierra y el foco puesto exclusivamente en Para Uno: “No, mi objetivo está en Olimpia, la verdad que es tratar de ir partido a partido, de hacer lo que vengo haciendo en estos últimos tiempos que me sostuvieron en Brasil, entonces yo sé que si hago bien las cosas, después lo demás viene por añadidura, entonces mi primer objetivo es sinceramente que en Olimpia pueda comenzar ganando, pueda comenzar peleando de vuelta y después si viene lo otro, bienvenido sea”.

En cuanto a los pedidos específicos del cuerpo técnico liderado por Sánchez y su experiencia en el exterior, detalló: “Nos pide mucha movilidad, mucha comunicación, ordenarse de atrás, apoyar siempre el ataque, siempre ser una opción, es algo que me caracterizó durante toda mi carrera, así es que no es algo que yo no conozca, así es que estamos para, como dije, para ayudar ya sea dentro o fuera de la cancha”.

Finalmente, Raúl Cáceres envió un mensaje a la afición, reconociendo el apoyo incondicional que caracteriza al seguidor de Olimpia: “La verdad que no puedo decir que apoye porque apoya siempre, el hincha de Olimpia siempre está en todos los partidos, en la buena y en la mala, así es que ya depende de nosotros dejar todo de nosotros dentro de la cancha, hacer que Olimpia y que el hincha sea feliz de vuelta este semestre, este año, así es que nosotros vamos a hacer todo lo posible para que el Olimpia sea de muchas conquistas”.