Olimpia-Colo Colo: Expreso internacional

El duelo entre campeones de América, Olimpia y Colo Colo, se celebrará en el estadio del Defensor Sporting, en Montevideo, a las 21:00.

El entrenador franjeado, Pablo “Vitamina” Sánchez, presentaría una formación compuesta por: Gastón Olveira; Raúl Cáceres, Gustavo Vargas, Mateo Gamarra y Aníbal Chalá; Alex Franco, Juan Fernando Alfaro y Hugo Quintana; Rodney Redes, Sebastián Ferreira e Iván Leguizamón.

El sábado, el Expreso Decano viajará a Rosario, a la espera del duelo dominical contra Boca Juniors, a desarrollarse en la localidad de San Nicolás (provincia de Buenos Aires), a las 21:15.

Luego del entrenamiento de ayer, Raúl Cáceres (34 años) expresó su felicidad por volver al club en el que se inició. Señaló que su deseo era regresar a plenitud para aportar su granito de arena, en pos de más logros.

El uruguayo Alejandro Silva (36) no forma parte de la expedición por una fisura en el dedo gordo del pie derecho.

* Regreso confirmado. El volante Richard Rafael Sánchez (29) retorna a la institución a préstamo de Racing Club, con opción a compra. El “Cachorro” jugó en la Primera de Olimpia entre el 2016 y el 2019, año en el que fue transferido al América de México, club en el que estuvo hasta marzo de 2025.