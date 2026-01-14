Olimpia: El Expreso, sobre rieles

Olimpia, el Expreso Decano animó en la mañana de ayer dos juegos de fogueo contra el Sportivo Trinidense, en la Villa de Fernando de la Mora, en los que salió airoso.

El equipo principal, que fue el primero en entrar en acción, triunfó por 1-0, con el gol de Tiago Caballero, quien actuó de recambio y luego fue titular en el “B”.

Las formaciones. Olimpia: Gastón Olveira; Raúl Cáceres, Gustavo Vargas, Mateo Gamarra y Aníbal Chalá; Alex Franco, Juan Fernando Alfaro y Hugo Quintana; Rodney Redes, Sebastián Ferreira e Iván Leguizamón. D.T.: Pablo Andrés “Vitamina” Sánchez. Trinidense: Matías Dufour; Axel Cañete, César Benítez, Maximiliano Centurión y Sergio Mendoza; Tomás Rayer, Gustavo Viera, Fabrizio Baruja y Pedro Zarza; Nicolás Maná y Fernando Romero. D.T.: José Gabriel Arrúa.

El duelo de los conjuntos alternativos fue ganado por el conjunto franjeado por 3-0, con anotaciones de Richard Ortiz y Faustino Barone 2 (ingresando de suplente).

Alineaciones. Olimpia: Sebastián Lentinelly; Fernando Cardozo, Juan Ángel Vera, Bryan Bentaberry y Alan Rodríguez; Javier Domínguez, Richard Ortiz y Eduardo Delmás; Tiago Caballero, Adrián Alcaraz y Franco Alfonso. Trinidense: Alejandro Alfonso; Armando Ruiz Díaz, Denis Acosta, Hermes David Villalba y Diego Melgarejo; Alan Cano, Brahian Leguizamón, Ronald Candado y Ronaldo Báez; Juan Benítez Óscar Giménez y Juan Benítez.

* Viaje a Uruguay. La delegación franjeada se traslada esta tarde a Montevideo, a las 16:00, para participar por segundo año seguido en la Serie Río de la Plata.

Mañana, el más ganador de nuestro balompié medirá fuerzas con el Colo Colo de Chile, en el estadio Luis Fanzini del Defensor Sporting, a las 21:00.

El segundo juego, correspondiente al mismo evento, está marcado para el domingo, contra Boca Juniors, en la ciudad argentina de San Nicolás (provincia de Buenos Aires), a las 21:15. La comitiva montará campamento en Rosario.

En principio, el segundo rival de Olimpia iba a ser el uruguayo Juventud Las Piedras, en Maldonado, pero después fue modificada la agenda.