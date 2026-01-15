Olimpia, con una nueva identidad, cae en penales ante Colo Colo

Desde el inicio, el Decano dejó claras sus intenciones. Apenas a los 3 minutos, Iván Leguizamón dio el primer aviso con un potente zurdazo rasante tras una peinada de Sebastián Ferreira, obligando al portero Fernando De Paul a extremar recursos sobre su poste derecho. Fue la carta de presentación del “estilo Vitamina”: un equipo práctico, que salta líneas con lanzamientos largos desde la visión de su mediocampo y que explota la velocidad de sus extremos a perfil cambiado.

Leguizamón, activo y punzante por el sector derecho, volvió a inquietar a los 9 minutos. Recibió en función de “9” en el borde del área, giró con un control orientado de alta factura y sacó un remate de derecha que nuevamente encontró la respuesta firme de De Paul. Olimpia mandaba en el trámite, recuperando alto y asfixiando la salida trasandina, en un duelo que por la dinámica impuesta por ambos equipos no parecía de un amistodo de pretemporada.

Sobre los 13′, una sutil asistencia filtrada de Hugo Quintana dejó a Rodney Redes en un duelo de velocidad frente a Jonathan Villagra. El extremo franjeado ganó la posición y desenfundó un tiro cruzado que De Paul desvió providencialmente con la punta del pie izquierdo. La conexión volvió a aparecer a los 28′, cuando Alex Franco metió un cambio de frente milimétrico para Redes. Este ganó línea de fondo y envió un centro medido para la cabeza de Sebastián Ferreira, el delantero no logró acomodarse de forma óptima y su frentazo se perdió por encima del larguero.

Pese al dominio franjeado, el punto negativo fue la fragilidad defensiva al permitir pases filtrados en zona de sentencia. Allí emergió la figura del portero uruguayo Gastón Olveira, quien apareció con la cinta de capitán en el brazo, para sostener el cero. A los 30′, Lucas Cepeda habilitó a un viejo conocido de la casa, Javier Correa, quien definió exigido ante la rápida salida del portero uruguayo.

Dos minutos más tarde, la escena se repitió, en una acción calcada, esta vez Víctor Méndez fue el encargado de filtrar el pase para que nuevamente aparezca en zona de definición Javier Correa, quien tras un control defectuoso, con el ángulo que se le terminó cerrando intentó definir con el exterior del pie derecho, encontrándose nuevamente con una respuesta sólida de Olveira.

En el tramo final, Olimpia recuperó el protagonismo. A los 37′, Leguizamón interceptó un pase en salida y probó los reflejos de De Paul con otro zurdazo cruzado que terminó en córner. De esa ejecución del tiro de esquina, a cargo de Hugo Quintana, el zaguero Gustavo Vargas ganó en las alturas con un cabezazo limpio que se fue apenas desviado por encima del larguero.

En el inicio del complemento, el conjunto trasandino salió con una postura más agresiva. A los 51 minutos, Claudio Aquino, un conocido de nuestro medio, hizo gala de su técnica al eliminar la marca de Hugo Quintana con un pase de “tres dedos” que dejó a Javier Correa con campo para correr. El ex Olimpia encaró a Mateo Gamarra y sacó un potente zurdazo que sacudió el travesaño ante la mirada de un Gastón Olveira que ya nada podía hacer.

Olimpia intentó responder refrescando sus líneas. A los 66′, se produjo una de las acciones más claras para el Franjeado: Bernardo Romeo Benítez recuperó el esférico y, tras una serie de gambetas que limpió el panorama, metió un pase largo y preciso para la corrida de Adrián Alcaraz. El atacante impuso su potencia física, pero volvió a exhibir falencias en la puntada final al intentar una definición colocada ante el achique del portero De Paul, quien terminó beneficiado por un pique largo que incomodó al delantero.

La fortuna volvió a sonreírle al equipo de Pablo Sánchez apenas un minuto después. Lucas Cepeda, con un ángulo muy cerrado, ensayó un disparo que se desvió en el trayecto en Mateo Gamarra. El roce provocó que el balón ganara altura y terminara estrellándose nuevamente en el larguero, mientras Olveira retrocedía con los brazos extendidos calculando una trayectoria que resultó más peligrosa de lo previsto. Inmediatamente después, el “Cacique” mantuvo la presión con un nuevo zurdazo de Cepeda que encontró una respuesta firme y segura de Gastón Olveira.

Tras ese vendaval de ocasiones, el protagonismo fue compartido y el ritmo del encuentro decayó. Ambos equipos priorizaron el orden para evitar una caída tardía, lo que diluyó las acciones de riesgo en las áreas. Con el marcador en blanco y sensaciones mixtas para ambos estrategas, el ganador se definió en la tanda de penales, en la que se destacó la figura del portero Fernando De Paul, quien le tapó sus ejecuciones a Fernando Cardozo y Rodrigo Pérez. Antes Gastón Olveira había impedido la anotación de Francisco Marchant.

El equipo de Pablo “Vitamina” Sánchez formó de la siguiente manera: Gastón Olveira; Raúl Cáceres (74′ Fernando Cardozo), Gustavo Vargas (46′ Juan Ángel Vera), Mateo Gamarra (74′ Bryan Bentaberry) y Aníbal Chalá (46′ Alan Rodríguez); Alex Franco (46′ Richard Ortiz), Juan Fernando Alfaro (74′ Rodrigo Pérez ) y Hugo Quintana (74′ Eduardo Delmás); Iván Leguizamón (63′ Bernardo Romeo Benítez), Carlos Sebastián Ferreira (63′ Adrián Alcaraz) y Rodney Redes (46′ Franco Alfonso).